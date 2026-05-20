Kastamonu’da çöken ağılın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 50’den fazla küçükbaş hayvan ile 1 buzağı da telef oldu
Kastamonu'da içerisinde 100'den fazla küçükbaş hayvanın bulunduğu ahşap ağıl çöktü. Göçük altında kalan Fatma Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağıldaki 50'den fazla küçükbaş hayvan ile 1 buzağı da telef oldu
AHŞAP AĞIL ÇÖKTÜ
DHA'daki habere göre olay; sabah saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. 100'den fazla küçükbaşın bulunduğu ahşap ağıl, ilk belirlemeye göre yapının zamanla çürümesi sonucu çöktü.
GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Sağım yapmak için ağılda bulunan Fatma Demir, göçük altında kaldı. İhbar üzerine köye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ekiplerin arama kurtarma çalışmasıyla göçük altından çıkarılan Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ancak Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağıldaki bazı hayvanlar canlı kurtarılırken, 50'den fazla küçükbaş ile 1 buzağının da öldüğü belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.