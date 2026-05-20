        Kastamonu'da çöken ağılın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 50'den fazla küçükbaş hayvan ile 1 buzağı da telef oldu

        Kastamonu’da çöken ağılın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 50’den fazla küçükbaş hayvan ile 1 buzağı da telef oldu

        Kastamonu'da içerisinde 100'den fazla küçükbaş hayvanın bulunduğu ahşap ağıl çöktü. Göçük altında kalan Fatma Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağıldaki 50'den fazla küçükbaş hayvan ile 1 buzağı da telef oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 15:18 Güncelleme:
        Çöken ağılda hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çöken ağılda göçük altında kalan Fatma Demir (63) hayatını kaybetti. Göçükte 50'den fazla küçükbaş ve 1 buzağı da öldü.

        AHŞAP AĞIL ÇÖKTÜ

        DHA'daki habere göre olay; sabah saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. 100'den fazla küçükbaşın bulunduğu ahşap ağıl, ilk belirlemeye göre yapının zamanla çürümesi sonucu çöktü.

        GÖÇÜK ALTINDA KALDI

        Sağım yapmak için ağılda bulunan Fatma Demir, göçük altında kaldı. İhbar üzerine köye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Ekiplerin arama kurtarma çalışmasıyla göçük altından çıkarılan Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ancak Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağıldaki bazı hayvanlar canlı kurtarılırken, 50'den fazla küçükbaş ile 1 buzağının da öldüğü belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

