Gülistan Doku soruşturmasında 3'ü Tuncay Sonel'in kullandığı 5 araç, Ankara'ya gönderildi

TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 araç, detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi.