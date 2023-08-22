Kayseri'de korkutan deprem! İşte 22 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 22 Ağustos Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş'ta ve Kayseri'de deprem oldu. İşte 22 Ağustos 2023 son dakika deprem haberleri...
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Ağustos Salı günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 22 Ağustos sabahın ilk saatlerinde Kahramanmaraş ve Kayseri'de deprem oldu. İşte 22 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
KAYSERİ 4.7 İLE SALLANDI
AFAD tarafından açıklanan verilere göre Kayseri Sarız'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre saat 06:42'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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