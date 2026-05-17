        Kırmızı bültenle aranan Hollandalı şüpheli İstanbul'da operasyonla yakalandı!

        Kırmızı bültenle aranan Hollandalı şüpheli İstanbul'da operasyonla yakalandı!

        Hollanda'da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan kırmızı bültenle aranan W.A.L., İstanbul Pendik'te düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideri J.L. ile kokain ticareti yaptığı ve suç gelirleriyle mal varlığı edindiği belirlendi

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 10:54
        Kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı
        Hollandalı makamlarca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan kırmızı bültenle aranan, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideriyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        İSTANBUL'DA OLDUĞU BELİRLENDİ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile müşterek yürüttüğü çalışmalarda, Hollanda'nın yetkili makamlarınca kırmızı bültenle aranan W.A.L'nin (51) İstanbul'da olduğu belirlendi.

        Pendik'te dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideri J.L. ile kokain ticareti yaptığı, bu suçtan elde edilen gelirlerle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi.

        Şüphelinin ayrıca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan Türkiye’de de yakalama kararı bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

