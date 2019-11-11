İstanbul Avcılar'da, cuma günü saat 16.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde, iddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan bir grup genç ile Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında okul çıkışı tartışma çıktı. Okul çevresinde başlayan tartışma ara sokaklara taşınarak kavgaya dönüştü.

KARNINDAN BIÇAKLANDI

İHA'da yer alan habere göre ‘Kız meselesi’ yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada bıçaklar çekilirken, okul dışından gelen kişiler 11. sınıf öğrencisi D.E.'yi karnından bıçaklayarak yaraladı. Bıçak darbesinin hedefi olan öğrencinin yardımına ilk olarak arkadaşları koştu.

YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri D.E.’yi Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.