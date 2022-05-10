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Haberler Emlak Konut kredisi taksit tutarı ve ödeme planı belli oldu! 0.99 düşük faiz konut (ev) kredisi hesaplama nasıl yapılır?
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Yeni konut kredisi paketinde aylık taksitler ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanında üç yeni kredi paketini açıkladı. İki paket ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları üzerinden 10 yıl vade ile yüzde 1'in altında faizle geri ödeme imkânı sağlıyor. Peki kredilerin taksit tutarı ne kadar olacak?

Konut kredisi taksit tutarı ve ödeme planı belli oldu! 0.99 düşük faiz konut (ev) kredisi hesaplama nasıl yapılır?
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanında üç yeni kredi paketini açıkladı. İki paket ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları üzerinden 10 yıl vade ile yüzde 1'in altında faizle geri ödeme imkânı sağlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı detaylara göre, "İlk Evim Konut Finansman Paketi" ile yalnızca birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli kredi verilecek.

Bu paket üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların yıllık borçlanma maliyeti yüzde 12.7 ila 13.1 arasında değişiyor. 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin KKDF, BSMV ve diğer giderler hariç 10 yıllık vade sonundaki toplam ödemesi 3 milyon 426 bin 674 TL olacak ve bu parayı 28 bin 556 TL'lik taksitler halinde ödeyecek.

İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ
KREDİ TUTARI KREDİ FAİZİ AYLIK TAKSİT TOPLAM ÖDEME ÖDENEN FAİZ
100,000 0.99 1,428 171,334 71,334
200,000 0.99 2,856 342,667 142,667
300,000 0.99 4,283 514,001 214,001
400,000 0.99 5,711 685,335 285,335
500,000 0.99 7,139 856,669 356,669
600,000 0.99 8,567 1,028,002 428,002
700,000 0.99 9,994 1,139,336 439,336
800,000 0.99 11,422 1,370,670 570,670
900,000 0.99 12,850 1,542,004 642,004
1,000,000 0.99 14,278 1,713,337 713,337
1,100,000 0.99 15,706 1,884,671 784,671
1,200,000 0.99 17,133 2,056,005 856,005
1,300,000 0.99 18,561 2,227,338 927,338
1,400,000 0.99 19,989 2,398,672 998,672
1,500,000 0.99 21,417 2,570,006 1,070,006
1,600,000 0.99 22,844 2,741,340 1,141,340
1,700,000 0.99 24,272 2,912,673 1,212,673
1,800,000 0.99 25,700 3,084,007 1,284,007
1,900,000 0.99 27,128 3,255,341 1,355,341
2,000,000 0.99 28,556 3,426,674 1,426,674

Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise Liralaşma stratejisini desteklemek amacıyla en fazla 2 milyon TL'lik konut değerinin en az yüzde 50’sinin 01.04.2022 tarihinden önce açılmış döviz hesaplarının yahut hurda altının TCMB’ye satımı ile karşılanması şartıyla aranacak.

Bu pakete ikinci el konutlar da dahil edilirken 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak.

GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ
KREDİ TUTARI KREDİ FAİZİ AYLIK TAKSİT TOPLAM ÖDEME ÖDENEN FAİZ
100,000 0.89 1,359 163,134 63,134
200,000 0.89 2,719 326,268 126,268
300,000 0.89 4,078 489,402 189,402
400,000 0.89 5,438 652,535 252,535
500,000 0.89 6,797 815,669 315,669
600,000 0.89 8,157 978,803 378,803
700,000 0.89 9,516 1,141,937 441,937
800,000 0.89 10,876 1,305,071 505,071
900,000 0.89 12,235 1,468,205 568,205
1,000,000 0.89 13,594 1,631,339 631,339

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