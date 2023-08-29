SON DAKİKA: Konya'da deprem! 29 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA: Konya'da deprem! 29 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 29 Ağustos Salı son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

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