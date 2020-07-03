HABERTURK.COM / AA

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent Cami ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak.

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.

Kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlanan cami, olası depremde toplanma alanı olarak kullanılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATACAK

Levent Camisi'nin temel atma töreni bugün düzenlenecek. Saat 14.00'te yapılacak temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

DERNEK BAŞKANI: BU BİR İHTİYAÇ

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Arkamızda bir cami var, 100-150 kişilik küçük bir cami. O günün şartlarında yapılmış, o günün ihtiyaçlarına cevap vermiş. Ama bugün Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar olan ana arterde cami yok. Tabii ki tenkitler olmuştur, olacaktır. Pozitif tenkitlerin hepsini baş tacı ediyoruz. Negatif tenkitler olmuştur, onlara da durumu izah etmişizdir. Ne için yapılıyor? Bu bir ihtiyaç projesi. Çünkü cuma günü Büyükdere Caddesi'nde dolaşın. Caddenin sağında ve solundaki camilerde yoğunluğu göreceksiniz. Bu yüzden Levent Camisi, bir ihtiyaç projesi olarak planlandı ve yapılıyor."