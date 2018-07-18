Liverpool'a Alex Oxlade-Chamberlain'den kötü haber geldi! Roma ile Nisan 2018'de oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyundan çıkan Oxlade-Chamberlain'in sakatlığıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, yaptığı açıklamada İngiliz orta sahanın, yeni sezonun tamamını kaçırabileceğini açıkladı.

Klopp, Oxlade-Chamberlain'in Roma ile oynanan maçtan sonraki gün ameliyat olduğunu ve operasyonun iyi geçtiğini dile getirirken iyileşme sürecinin de oldukça iyi başladığını duyurdu. Klopp, Buna rağmen Oxlade-Chamberlain'in yeni sezonun tamamını kaçırma ihtimalinin yüksek olduğunu, geri dönmesinin ise kendileri için bonus olacağını dile getirdi.

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