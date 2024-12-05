Şişli Maçka Parkı'nda bir kişi başından vurulmuş olarak bulundu. Yerde yatan yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

DHA'nın haberine göre olay, Şişli Maçka Parkı teleferik yakınında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içinden teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı gördü.