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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Maçka Parkı'nda vahşet! | Son dakika haberleri

        Maçka Parkı'nda vahşet!

        İstanbul'da Maçka Parkı'nda bir kişi başından vurulmuş halde bulundu. Yerde yatan yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:32
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        Maçka Parkı'nda vahşet!
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        Şişli Maçka Parkı'nda bir kişi başından vurulmuş olarak bulundu. Yerde yatan yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

        DHA'nın haberine göre olay, Şişli Maçka Parkı teleferik yakınında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içinden teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı gördü.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri, başından vurulmuş halde yerde yatan adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

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