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Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı

Maltepe Köprüsü'nde dökülen beton parçalarının altında midye kabukları ve çürümüş demirler çıktı. Yüzbinlerce İstanbullu'nun kullandığı köprüde inceleme yapılmak üzere önlemler alındı

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DHA
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı

    Maltepe kavşak köprüsünün betonu dökülünce itfaiye alarma geçti. Betonun döküldüğü köprü ayakları çevresine şerit çekilerek önlem alınırken, inceleme yapılacağı belirtildi. Köprü betonundaki midye kabuklarının ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı

    Her gün binlerce aracın geçtiği D-100 Karayolu'nun üzerinde bulunan Maltepe kavşak köprüsünün betonlarında dökülme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı

    Daha önce betonunda bulunan deniz kabuklarıyla gündeme gelen köprünün, sıvalarının dökülmesiyle beraber paslanmış demirleri görünmeye başladı.

  • İtfaiye ekipleri tehlike oluşturan beton parçalarını levye yardımıyla yerinden sökerek, köprü ayaklarının etrafında önlem aldı. 
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı

    Dökülme meydana gelen alandan geçen vatandaşlar ekipler tarafından uyarılırken, bazı vatandaşların ise şeridi atlayarak geçtikleri görüldü.
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı

    UZMANLAR UYARMIŞTI

    İstanbul'da beklenen olası deprem köprü, üst geçit ve viyadüklerin sağlamlığını da gündeme getirdi. Kritik noktada bulunan Maltepe kavşak köprüsü de betonunda ortaya çıkan midye kabukları nedeniyle gündeme gelmişti. 
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı

    İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, köprünün incelenip iyileştirme ve güçlendirme yapılması gerektiğini belirtmişti.
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı

    Yıldırım, "Burada beton yüzeyinde yıpranmalar var. Yıpranma olan yerlerde açılmalar var, açılma olan yerlerde de demirlerin paslandığını görüyorum. Bu gibi köprülerin ne kadar varsa incelenip elden geçirilmesi, gerekiyorsa onarılması lazım" ifadelerini kullanmıştı. 
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı

    Jeofizik Yüksek Mühendisi Sarper Celasun ise, "Beton kalitesi oldukça düşük. Deniz kumu kabuğu olan yapılar zaten riskli" şeklinde konuşmuştu.
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı
  • Son dakika: Maltepe Köprüsü'nden betonlar döküldü! Midye kabukları çıktı

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