        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi | Son dakika haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılama sürüyor. 10 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla hakim karşısına çıktığı davada, mahkeme ek bilirkişi raporunun henüz ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 15:48 Güncelleme:
        Ölümüne ilişkin dava 1 Temmuz'da

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davanın görülmesine devam edildi. Dava ek bilirkişi raporunun mahkemeye henüz ulaşmaması nedeniyle 1 Temmuz'a ertelendi.

        YARGI SÜRECİ SÜRÜYOR

        İHA'daki habere göre; evinde bulunan havuzun makine dairesindeki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek ile onu kurtarmaya çalışırken yaralanan eşi Nurcan Zeyrek'in yaşadığı olaya ilişkin yargı süreci sürüyor.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında, 10 sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın son duruşması Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

        BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

        Önceki duruşmalarda tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırıldığı davada, olaydaki kusur oranlarının tam olarak tespit edilebilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nden yeni bir bilirkişi raporu talep edilmişti. Mahkeme heyetinin yaptığı değerlendirme sonucunda, dava ek bilirkişi raporunun mahkemeye henüz ulaşmaması nedeniyle duruşma, 1 Temmuz'a ertelendi.

        Olayın ardından hazırlanan ilk iddianamelerde; evdeki enerji odasının havuza olan mesafesinin standartlara uygun inşa edilmediği, motor ve elektrik aksamlarının standartlara aykırı şekilde dizayn edilip montajlandığı öne sürülmüş, sanıklar ise daha önceki beyanlarında olaydaki sorumluluklarını kabul etmeyerek suçlamaları reddetmişti.

