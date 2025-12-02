Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mardin haberleri: Acı kayıp! Genç kadın balkondan düştü | Son dakika haberleri

        Acı kayıp! Genç kadın balkondan düştü

        Mardin'de yürek yakan bir ölüm meydana geldi. Oturduğu apartmanın 10'uncu katındaki dairenin balkonundan düşen 30 yaşındaki İrem Caba, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:21 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acı kayıp! Genç kadın balkondan düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin’in Midyat ilçesinde oturduğu apartmanın 10’uncu katındaki dairenin balkonundan düşen 30 yaşındaki İrem Caba, hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Mardin’in Midyat ilçesinde meydana geldi.

        BALKONDAN DÜŞTÜ

        Apartmanın 10’uncu katında oturan 30 yaşındaki İrem Caba, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

        HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İrem’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından İrem’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"