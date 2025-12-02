Acı kayıp! Genç kadın balkondan düştü
Mardin'de yürek yakan bir ölüm meydana geldi. Oturduğu apartmanın 10'uncu katındaki dairenin balkonundan düşen 30 yaşındaki İrem Caba, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Mardin’in Midyat ilçesinde oturduğu apartmanın 10’uncu katındaki dairenin balkonundan düşen 30 yaşındaki İrem Caba, hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Mardin’in Midyat ilçesinde meydana geldi.
BALKONDAN DÜŞTÜ
Apartmanın 10’uncu katında oturan 30 yaşındaki İrem Caba, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İrem’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından İrem’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.