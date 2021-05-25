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Son dakika haberler... Mervenur'un katili: Cansız bedenini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım

Antalya'da 4,5 ay kayıp olarak aranırken, binanın çatısında folyoya sarılı cansız bedeni bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğduğu ortaya çıkan Cüneyt Akyol'un cinayeti nasıl işlediği, iddianamede ayrıntılarıyla yer aldı. Polat, "Sepet ucunda bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boğazına doladım ve üzerine basarak boğdum. Cesedi çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon streçle sardım. Annem ve babamın kaldığı apartmanın çatı katına damacana su taşır gibi çıkardım" dedi

CİNAYETİ ANLATTI... Son dakika: Mervenur'un katilinden kan donduran itiraf! - Haberler
Mervenur'un katilinden kan donduran itiraf!
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DHA

Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldıktan sonra uzun süre haber alınamayan, 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart'ta Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre Akyol, sorgusunda, Polat'ın cansız bedeninin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde, kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında, Polat'ın cansız bedeni bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KARDEŞİ, DÖVMEDEN TESPİT ETTİ

Mervenur Polat'ın çürüyen cansız bedenini, erkek kardeşi, parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan dövmeden teşhis etti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis olayla ilgili Ferdi T., İbrahim H.Ş., Aziz K., Gökhan H., S.G. ve Z.U.'yu gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.U., savcılıktan serbest kalırken, Cüneyt Akyol ile birlikte Gökhan H., S.G., İbrahim H.Ş., Ferdi T. ve Aziz K. tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Cüneyt Akyol, 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından, Ferdi T., Gökhan H. ve İbrahim H.Ş. 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme' suçundan, Aziz K. ise 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme', 'uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan S.G., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şüpheli avukatlarının tutukluluğa itirazının ardından Ferdi T., Aziz K., İbrahim H.Ş., 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilerek, 4 Mayıs'ta serbest bırakıldı.

İDDİANAMEDE 2 FARKLI İFADE

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Cüneyt Akyol'un 2 farklı ifadesine yer verildi. İlk ifadesinde ölüm olayından haberi olmadığını öne süren Akyol, daha sonra verdiği ek ifadede cinayeti tek başına işlediğini, kimsenin olaydan haberi olmadığını belirtti.

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 404 Sokak'ta bulunan Hafız Ahmet Bedesteni adlı iş hanının 2'nci katında oturduğunu ve burayı daire olarak kullandığını, cinayeti bu evde işlediğini söyleyen Cüneyt Akyol, olay gününe ilişkin tüm detayları anlattı. İfadesinde, Mervenur Polat'ı neden ve nasıl öldürdüğünü anlatan Akyol, şunları kaydetti:

"Mervenur'a 'Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor' dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetlerini çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a 'Hadi gel, Merve, seni bekliyor' diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan evden gitmişti. Gökhan gelmeyince Mervenur, beni aşağılamaya başladı. Benim ve Gökhan'ın erkekliğine ağır ithamlarda bulundu. Bir anda kendimi kaybederek sepet ucuna bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boynuna doladım ve üzerine basarak boğarak öldürdüm. Sonra da Mervenur'un cesedini önce mutfak lavabosunun altına koydum. Ardından evde bulunan çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon streçle sardım. Streci 10 günlük süreçte her fırsatta yeniledim. Ceset zayıf yapıdaydı, yaklaşık 50 kiloydu. Mervenur'u ikiye katlayarak ve sarmak suretiyle iyice sıkıştırıp küçülttüm."

'DAMACANA SU TAŞIR GİBİ ÇIKARDIM'

Mervenur Polat'ı öldürdükten sonra cesedin saklanması ve taşınmasındaki tüm aşamaları anlatan Akyol, "Arkadaşım S.G.'yi arayarak anne ve babamın evine kirli çamaşırları yıkamaya götüreceğimi söyledim. O da motosikletiyle geldi. Mervenur'un cesedini sıkı sıkı sararak paket haline getirip, bu şekilde evin balkonundan aşağı attım. Arkadaşım beni ve kirli çamaşırların bulunduğunu sandığı cesedi anne ve babamın evinin önüne bırakıp gitti. Ben de cesedi apartmanın çatı katına damacana su taşır gibi aldım ve çıkardım. Mervenur Polat'ın kıyafetlerini ise çöpe attım. Öldürme olayını Gökhan H. görmedi. Kimse bana yardım etmedi. Mervenur Polat'ı öldürdüğünden dolayı çok pişmanım" dedi.

'GÖKHAN H.'NİN YÖNLENDİRMESİYLE YAPTIĞI ANLAŞILMIŞTIR'

İddianamede ayrıca şüphelinin, cesedi iyice streçleyip, mutfak penceresinin balkon kısmında 10 gün kadar sakladığı ardından Güllük Caddesi'ndeki babasının oturduğu evin çatı kısmına götürüp, sakladığı belirtilerek, şu tespitlerde bulunuldu:

"Şüpheli Gökhan H. ifadesinde, olay günü şüpheli Cüneyt Akyol'un maktule tecavüz ettiğini, o haldeyken kendisinin evden kaçtığını ifade etmiştir. Ancak Gökhan H.'nin pek çok kez şüpheli Cüneyt Akyol'a uyuşturucu temin ettiği ve aralarında menfaat ilişkisi bulunduğundan dolayı şüpheli Cüneyt Akyol olayı üstlenmiştir. Akyol'un maktulü boğduğu sabit ise de bunu şüpheli Gökhan H.'nin yönlendirmesi ve yardımı ile yaptığı, Gökhan H.'nin, Akyol'u bu işi yapması için ikna edip, kararını kuvvetlendiren eylemlerde bulunduğu anlaşılmıştır."

'BELİRTİLEN SUÇLARDAN AYRI AYRI SORUMLU TUTULMALARI GEREKİR'

Şüphelilerin, maktule yönelik cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmasını sağlama gibi eylemlerinin açığa çıkmasını önlemek bakımından iple boğarak, ölmesine sebebiyet verdiklerinin vurgulandığı iddianamenin devamında şöyle denildi:

"Ayrıca şüpheli Aziz K.'nin uyuşturucu madde temini karşılığı mağdur ile cinsel ilişkiye girme karşılığı aracılık ettiği ve yer temin ettiği, ayrıca maktul, mağdur ve diğer şüphelilerin uyuşturucu kullanması için yer sağlayıp aparat temin etmek sureti ile bunu kolaylaştırdığı, dolayısıyla belirtilen bu suçlardan ayrı ayrı sorumlu tutulmaları gerekmektedir. Şüpheli Aziz K.'nin maktule yönelik de uyuşturucu madde temin etmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediği, şüpheli İbrahim H.Ş. ve şüpheli Ferdi T.'nin ise mağduru söz konusu eve sabah götürüp şüpheli Aziz K.'ye uyuşturucu madde temini karşılığı ilişkiye girmesini kolaylaştırma ve buna aracılık etme suçunu işledikleri, aynı zamanda bu ilişkiye girmeleri konusunda fuhşa aracılık ve yer temin etme suçunu işledikleri, şüpheli S.G.'nin streçlenerek kolilenmiş cesedi taşımak sureti ile üzerine atılı suçu işlediği, zira şüpheli Cüneyt Akyol'un daha önce annesinin evine bu tarz çamaşır yıkamak için böyle bir koli götürmediği, söz konusu kolinin kirli çamaşır olmayacağı, kuryelik yapan birinin rahatlıkla söz konusu kolinin içinde suç eşyası olduğunu anlayabilecek düzeyde olduğu, kaldı ki; cesedin sarılı olduğu streçlenmiş kolinin de gözle görülebilir şekilde içerisinde kıyafet olamayacağı net ve açık olmasına rağmen yakın arkadaşı olan Cüneyt Akyol'a yardım ederek maktulün cesedini bu şekilde gizleme eylemine katıldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaat ve sonucuna varılmıştır."

Mervenur Polat'ın aile avukatı Buğra Kağan Oğuz da şüpheliler Ferdi T., Aziz K., İbrahim H.Ş., hakkında 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan verilen, kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karara itirazda bulunduklarını söyledi. Duruşma, ilerleyen günlerde başlayacak.

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