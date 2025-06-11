Meteoroloji'den uyarı! Yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Toroslar ile Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yağmurlu olacak. Diğer yandan Marmara ve Ege kıyılarında poyraz, Doğu Anadolu'nun batısında lodos etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.