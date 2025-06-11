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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! Yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak - 11 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den uyarı! Yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Toroslar ile Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yağmurlu olacak. Diğer yandan Marmara ve Ege kıyılarında poyraz, Doğu Anadolu'nun batısında lodos etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 07:27 Güncelleme: 11.06.2025 - 07:27
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        Yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 24°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 28°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 36°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 27°

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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