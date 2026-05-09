        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Mihriban Yıldız cinayetinde Fatih İnan'a istenen ceza belli oldu | Son dakika haberleri

        Takıntılı caniye istenen ceza belli oldu!

        İzmir'de, kaybolduktan 14 gün sonra cesedi ormanlık alanda gömülü bulunan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz cinayetine ilişkin hazırlanan 36 sayfalık iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; cinayeti tasarlayarak işlediğini itiraf eden katil zanlısı Fatih İnan ile ona yardım ve iştirak eden 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 09:44 Güncelleme:
        İzmir’in Bornova ilçesinde, 29 Aralık 2025 tarihinde gizemli bir şekilde kaybolan ve 14 gün süren geniş çaplı arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda toprağa gömülü halde cansız bedeni bulunan Mihriban Yılmaz (26) cinayetinde adli süreçte önemli bir gelişme yaşandı.

        36 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan 36 sayfalık iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, kan donduran cinayetin tüm ayrıntıları ve istenen cezalar netlik kazandı.

        TAKINTILI VE CİNAYETİ TASARLAMIŞ

        Olayın ardından tutuklanan ve ilk ifadelerinde iddiaları reddetmesine rağmen daha sonra suçunu itiraf eden 27 yaşındaki Fatih İnan’ın, maktule karşı takıntılı duygular beslediği ve cinayeti baştan tasarladığı ortaya çıktı.

        KOMŞULARI OLAYA ORTAM HAZIRLADI

        İddianamede, sanığın asıl amacının genç kadını yanına çekerek cinsel saldırıda bulunmak ve ardından öldürmek olduğu vurgulanırken, komşusu R.Ç. ile eşi R.Ç.'nin ise ikili arasındaki buluşmayı organize ederek olaya zemin hazırladıkları, olay gecesi yapılan yoğun telefon trafiğiyle tespit edildi.

        İSTENEN CEZA AÇIKLANDI

        Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Fatih İnan hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 12 yıla kadar hapis cezası talep etti.

        Cinayete iştirak ettikleri belirlenen sanığın kardeşi Ö.İ. ile buluşmayı sağlayan komşu çift R.Ç. ve R.Ç. hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, suça yardım ettiği öne sürülen amca H.İ. için 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

