DHA'nın haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden ünlü sunucu Murat Başoğlu, boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Bodrum'un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii'nde Sadiye Hande Bermek (48) ile iddiaya göre boşandığı eşi Murat Başoğlu (50) arasında ailevi nedenlerden sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Bermek'in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez (47) ile Murat Başoğlu arasında arbede yaşandı.
Sönmez ve Başoğlu, daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek rapor alıp taburcu oldu. Olaydan sonra Başoğlu, jandarma tarafından Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği, ayrıca Emre Sönmez'i ise darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başoğlu'nun bugün adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, Başoğlu hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında, 3 ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
KARAR
Bodrum'da gözaltına alınan sunucu Murat Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
GEÇEN YIL BOŞANDILAR
Sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek Başoğlu, geçen yıl eylül ayında Kuşadası Adliyesi'nde, mal paylaşım protokolü imzalayıp, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada her iki sanık için de geçen mart ayında beraat kararı çıkmıştı.
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