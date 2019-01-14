Galatasaray, yarın Boluspor ile Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacağı maçın kadrosunu duyurdu. Kadroda kaleci Muslera'nın yer almaması dikkat çekti.

Boluspor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

SON ANTRENMAN YAPILDI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda yapılan antrenmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Boluspor maçı için bugün saat 14.00’te karayoluyla Bolu’ya geçerek yarın akşam saat 19.50’de başlayacak olan karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ