Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kurullarının, taraftarı oldukları takıma göre çifte standart uygulamaması gerektiğini savundu.
Başkan Cengiz, kulübün internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray'ın Türkiye'nin sportif anlamda dünyadaki en değerli ulusal markası olduğunu belirterek, "Bu en değerli markayı, içinde bulundukları kurum ve pozisyonlardan elde ettikleri resmi ya da medyatik gücü kullanarak, kişisel fanatizmleriyle, Galatasaray'ı yıpratmaya, cezalandırarak zarar vermeye çalışanlar, sadece Galatasaray'a değil ülkemize, vatanımıza zarar verme gayreti içinde olduklarının gaflet ve delaletinden uyanmalıdırlar." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulübün, dünyada 100 milyonu aşkın sempatizanı, ülke sınırlarında 30 milyonu aşkın taraftarı olan yüzyıllık bir ruh ve sinerjiden güç aldığını vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:
"Galatasaray Spor Kulübü'nün dünyanın tepesine doğru yürüyüşü, kendisine saha içinde veya dışında, arkadan atılmış kahpece tokatlar ve tahrikler ile engellenemez. Ceza cürüme eşit olmalı ve camiaların vicdanını rahatsız etmemelidir. TFF ve kurulları, taraftarı olduğu takıma göre çifte standart uygulamamalıdır.
Kulübümüzün haklı tepkilerini, resmi açıklamasını cezalandırıp, rakibimizin beyanlarına hatta kulübümüzün teknik direktörüne karşı sokak jargonuyla hadsiz hakaretler içeren yazılı, sözlü söylemlerine karşı hiçbir aksiyon almaması da buna bir belgedir ve şayan-ı dikkattir."
"ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDECEK"
Cengiz, rakiplerinin aldığı ya da alacağı cezaları hedefleyen, bunlarla mutluluk tesis eden bir yönetim anlayışında olmadıklarına dikkati çekti.
Ulusal kazanımlar yoluyla uluslararası başarılara endeksli bir camia olduklarını belirten Cengiz, "Adalet herkese gereklidir ve çifte standartlara şiddetle karşıyız." ifadesini kullandı.
Medyada, sahada ve TFF Kurullarında çifte standartları uygulayanların, alet olanların, futbol dünyasında işgal ettikleri haksız konum ve pozisyonlarının hukuk içinde sonlanması için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydeden Cengiz, "Vakar içindeki suskunluğumuzu korkaklık zannedenler, diledikleri zaman meydan okuyabilirler." şeklinde görüş belirtti.
Mustafa Cengiz, "Galatasaray kendisine karşı kurulan tüm tuzaklara, provokasyonlara, engellemelere her tür karşı çabaya rağmen, 'rakibe saygı kendine saygı' karakterinde, vakar ve asalet ile şampiyonluk yürüyüşüne devam edecek ve şampiyon olacaktır. Kenetlenin başka Galatasaray yok!" değerlendirmesinde bulundu.
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