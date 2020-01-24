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HaberlerFutbol

SON DAKİKA! Mustafa Cengiz konuşuyor

Son dakika haberine göre; Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Cengiz'in 'Yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz' diyen teknik direktör Fatih Terim'le ilgili konuşması bekleniyor

Mustafa Cengiz

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, basın toplantısında açıklamalar yapıyor. Çaykur Rizespor maçının ardından Fatih Terim'in, Arda Turan'la ilgili soruya, "Yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz" şeklinde cevap vermesi gündem olmuştu. Cengiz'in bu sözlerle ilgili konuşması bekleniyor.

Cengiz'in konuşmasından satır başları:

Bu toplantıyı yapmamızın bir tek amacı var. 28 Aralık'ta Antalya maçından bu yana, her maç sonrası bir eski ve bize hizmet etmiş eski futbolcu hakkında oluşan polemikler üzerine... Camiamızın bir ayrışma, ötekileşme, yanlış bilgilenme, bilgilendirme olgusunu gördük. Bu toplantıyı kenetlenme için şampiyonluk yürüyüşlerinin devamı adına yapıyoruz.

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