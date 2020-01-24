Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, basın toplantısında açıklamalar yapıyor. Çaykur Rizespor maçının ardından Fatih Terim'in, Arda Turan'la ilgili soruya, "Yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz" şeklinde cevap vermesi gündem olmuştu. Cengiz'in bu sözlerle ilgili konuşması bekleniyor.

Cengiz'in konuşmasından satır başları:

Bu toplantıyı yapmamızın bir tek amacı var. 28 Aralık'ta Antalya maçından bu yana, her maç sonrası bir eski ve bize hizmet etmiş eski futbolcu hakkında oluşan polemikler üzerine... Camiamızın bir ayrışma, ötekileşme, yanlış bilgilenme, bilgilendirme olgusunu gördük. Bu toplantıyı kenetlenme için şampiyonluk yürüyüşlerinin devamı adına yapıyoruz.