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Haberler Basketbol NBA Son dakika: NBA'de şampiyon Golden State Warriors
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SON DAKİKA | NBA'de şampiyon Golden State Warriors

Son dakika: Amerikan Basketbol Ligi NBA'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu, final serisinde Boston Celtics'i 4-2 ile geçen Golden State Warriors oldu. Warriors, son 8 yıldaki 4'üncü NBA zaferine ulaştı

Son dakika: NBA'de şampiyon Golden State Warriors
NBA'de zaferin adı Golden State Warriors!
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Batı Konferansı şampiyonu Warriors ile Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'i karşı karşıya getiren NBA Finalleri'nde gülen taraf Warriors oldu.

Celtics'in sahasında oynanan finallerin 6. maçını 103-90 kazanan Warriors, 7. şampiyonluğuna uzanarak önemli bir başarıya imza attı.

SON 8 YILDA 4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Daha önce 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında NBA şampiyonluk kupasına uzanan Warriors, 17'şer şampiyonluğu bulunan Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok NBA şampiyonluğu kazanan 3. takım olarak tarihe geçti.

AA'nın haberine göre; Warriors, son 8 yılda 4. NBA zaferine ulaşarak büyük bir başarıya da imza attı.

Warriors'ta 34 sayıyla oynayan Stephen Curry maça damgasını vururken, Celtics'te Jaylen Brown'ın 34 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

* Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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