beIN Sports'un son dakika olarak geçtiği haberine göre; Beşiktaş, İspanyol golcü Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Siyah-Beyazlı kulüpten gün içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr ile görüşmek için dün Dubai’ye gitti.

Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederek, "Kulüp ve benim için en iyisi bu. Beşiktaş'ı, şehri seviyorum ancak futbolda durumlar bazen karmaşık olabiliyor. Buradan ayrıldığım için üzgünüm. İstanbul'da çok mutluydum. Futbolda bir gün burada başka bir gün farklı bir noktada olabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

FİKRET ORMAN NE DEDİ?

Negredo'nun gidişi sırasında basın toplantısı yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'a Negredo'yla ilgili gelmiş bir yazılı teklif yok. Dün de yoktu, bugün de yok. Nereye gittiğiyle ilgili bana bir bilgi gelmedi. Bir yere gittiyse kulübümüzün onayıyla gitmiş olamaz. Beşiktaş'a teşekkür ettiyse inşallah iyi bir bonservis bedeli getirmiştir."

MAAŞI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Alvaro Negredo, 2017-2018 sezonu başında Valencia'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu siyah-beyazlılarda 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İlk iki sezonu için 4 milyon 350 bin euroluk sözleşme imzalayan İspanyol oyuncu, yüksek maaşı nedeniyle tartışma konusu oldu.

Siyah-beyazlı formayla 48 resmi maça çıkan Alvaro Negredo, 18 kez ağları havalandırdı. Negredo'nun adı, bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Nasr ile anılıyordu.

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