Öne Çıkanlar
Negredo
Futbol
Haberler > Futbol > Son dakika: Negredo transferi için flaş açıklama! "Yarın dönmezse..."

Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu: Negredo'ya gitmesi için izin vermedik

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr Kulübü'ne transfer olmak için Dubai'ye gitmesi ve başkan Fikret Orman'ın, "Bizim bilgimiz yok" şeklindeki açıklamalarının ardından İspanyol golcünün transfer süreci ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu İspanyol santrfora gitmesi için onay vermediklerini, yarın akşam 17:00'deki antrenmana çıkmaması durumunda hukuki işlemleri başlatacaklarını açıkladı

16 Eylül 2018 Pazar, 17:31:03 | Güncelleme:

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidişinin kendi izinleriyle olmadığını söyledi.

Mahmutyazıcıoğlu, İspanyol forvet ile ilgili olarak, "Biz gitmesi için izin vermedik ama kendisi sağlık kontrolünden geçmek istedi. Bugün de izinli olduğu için gitmiş." diye konuştu.

Yaşanan gelişmeler üzerine yönetimin kulüp yetkililerini Atatürk Havalimanı'na göndererek imza beyannamesi aldığını belirten Mahmutyazıcıoğlu, "Haberimiz olduktan sonra bir yetkiliyi havaalanına gönderdik ve imza beyannamesi aldık. Yarın akşam idmanımız var. Negredo bu idmana çıkmazsa hukuki süreci başlatmamız için tüm tedbirleri aldık. İstediğimiz şartlarda olursa bu transfer biter ama aksi bir durumda hukuki yollara başvuracağız. Negredo bugün izinli olduğu için istediği yere gidebilir. Buna bizim bir müdahalemiz olamaz. Yarınki idmana kadar vakti var. Aksi bir durumda üzerimize düşeni yaparız." ifadelerini kullandı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 3
  • Misafir 17 dakika önce
    Hepsi sanki danışıklı gibi geliyor koskaca Beşiktaş Başkanı futbolcusundan haberi olmayacak hadi canım sende
  • Misafir 30 dakika önce
    Yıllık 4.5 m € alan oyuncu habersizce çekip gidiyorsa tarihi bi ceza verilmeli. Verilmeli ki kimsenin Beşiktaş'tan büyük olmadığını görmeli herkes
  • Misafir 31 dakika önce
    gitsin ya tutmadı bizde
Kalan karakter : 2000
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.