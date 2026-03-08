Canlı
        Son dakika: Niğde'de TIR, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Niğde’de TIR, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Niğde'de TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet K. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 16:55 Güncelleme:
        TIR, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Niğde’nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

        İHA'nın haberine göre kaza; saat 06.20 sıralarında Niğde’nin Ulukışla ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre TIR, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada; otomobil sürücüsü Mehmet K. (64) olay yerinde hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        TIR sürücüsü Mehmet S.(40) ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun hayati tehlike oluşturmadığı öğrenildi.

        ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

        Kaza sonrası trafik çift yönlü olarak kontrollü şekilde devam ederken, olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

