Niğde’de TIR, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Niğde'de TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet K. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı
Giriş: 08.03.2026 - 16:55 Güncelleme:
Niğde’nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
İHA'nın haberine göre kaza; saat 06.20 sıralarında Niğde’nin Ulukışla ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre TIR, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada; otomobil sürücüsü Mehmet K. (64) olay yerinde hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
TIR sürücüsü Mehmet S.(40) ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun hayati tehlike oluşturmadığı öğrenildi.
ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI
Kaza sonrası trafik çift yönlü olarak kontrollü şekilde devam ederken, olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ