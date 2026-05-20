Özgür Özel'e 300 bin TL'lik tazminat kararı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkeme, 300 bin TL tazminata hükmetti
Aydın, açıklamasında, "05.07.2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada, Mahkeme 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir." dedi