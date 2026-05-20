        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Özgür Özel'e 300 bin TL'lik tazminat kararı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'e 300 bin TL'lik tazminat kararı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkeme, 300 bin TL tazminata hükmetti

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 16:14 Güncelleme:
        Özel'e 300 binlik tazminat kararı

        CHP lideri Özgür Özel’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle açılan davada 300 bin TL manevi tazminata hükmedildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 05.07.2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkeme, 300 bin TL tazminata hükmettiğini duyurdu.

        Aydın, açıklamasında, "05.07.2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada, Mahkeme 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir." dedi

