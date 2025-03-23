CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

Bugün direnişin beşinci gününde milli iradenin ve İstanbul'un kalbinde yine Saraçhane'deyiz. İlk gün 100 binlerdik, artarak 500 bin olduk. Siyasi hayatımda ilk kez iki gece üst üste aynı yerde ama hiç uyumadan konuşmak gibi bir deneyimi ilk kez sizinle paylaşıyorum. Dünden bugüne yatmadık, ayaktayız, meydandayız, Ekrem Başkanımızın arkasındayız. Siz burada bir tarih yazıyorsunuz. 19 Mart 2025, 21, 22, 23 Mart, beş gece üst üste, yarım milyon kişi, 1 milyon kişiyi zorlayan rakamlarla bir meydanda toplanmak, hem de yasağa, engellemelere rağmen inançla, kararlıkla, bu tek adam rejimine isyanla buralara geliyorsunuz, iyi ki varsınız! Bugün aslında hüznün, kederin, bir ayrılığın ilk günü gibi görülebilir. Ekrem Başkanımızı, can yoldaşımızı, Ekrem evladımızı, kardeşimizi bizden alıp kopardılar, isyandayız, isyandayız, isyandayız! Ancak bu meydanda hüzün yok, inanç var! Bu meydan, bu bu milyonlar, biz Ekrem Başkan'la birlikte Türkiye'nin yarınları için sadece ve sadece sizlere güveniyoruz!

Siyaset tarihine hem altın harflerle yazılacak hem de kara bir leke bırakacak gündür. Birazdan açıklayacağım rakamlarla 81 ilimiz 973 ilçemiz ve bilhassa İstanbul'umuz dünya siyaset tarihine altın harflerle kazınmıştır.

Ancak dört kez yenildiği birinin bileğini bükemediği için atadığı yargı aparatlarıyla onun bileğini kırmaya kalkan hazımsızlar hatta bir hazımsız 86 milyonun ilk seçimde seçeceği geleceğin cumhurbaşkanımıza darbe girişiminde bulunmuş onu hesaplaya kitaplaya 4 gün tutukluluk süresini dakika dakika hesaplayarak Çarşamba sabahı 6.40'ta gözaltına almış ve 4 gün içeride tutup Türkiye onun için sandığa giderken onu mahkemeye sevk edip Türkiye onu seçerken onu Silivri zindanına göndererek ona değil Milyonlara meydan okumuş Darbe yapmaya kalkmıştır. Ama ama o iş o kadar kolay değil.

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Millet bu oyunu bozmuştur. Bozmaktadır. Millet güçlüdür. Millet haklıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve bugün tam tam tamına 1 milyon 750 bin üyemizi davet ettiğimiz katılım kaç olur? %50'nin altında olursa İmamoğlu'na güvensizlik mi olur? Tek adaylı seçime katılım mı olur? Tartışmalarını bir aydır yapan yandaş medyaya müjdelerim ki üyelerimizden sandığa katılım oranı şu ana kadar açıklanan rakamlarla 1 milyon 653 bin kişidir.

Sayın Erdoğan, çocukluğundan beri senden başka iktidar görmemiş, yokluk çekmiş, fakirlik çekmiş, sıkıntı çekmiş, yasakları tattırdığın, festivallerini yasakladığın, konserlerini yasakladığın, giyimine, kuşamına karıştığın, yediğine karıştığın, içtiğine karıştığın, tercihlerine karıştığın bu gençler hep birlikte sana sesleniyorlar. Onlar korkmuyoruz diyorlar. Sana da niye korkuyorsun çık karşımıza diyorlar. Burada gençler korkma Erdoğan diye bağırıyorlar. Ya da korkak Erdoğan diye. Korkmuyorsan adayımız orada. Bizim adayımız Silivri zindanlarında, elinde esir ama irademiz hürdür, bu meydandadır. Sana meydan okuyoruz. Eğer korkundan adayımız İmamoğlu'nu bırakmayacaksan, o zindanda tutacaksan, onun seninle yarıştığı seçime biz varız, hepimiz ayrı ayrı Ekrem İmamoğlu'yuz. Bak bu meydanda not üstüne not geliyor. Bir milyonu açan Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu var. Bugün sandığa kimler gitmedi ki? İki elinde bastonuyla iki büklüm nineler. Olmayan ayaklarıyla merdivenleri tırmanan engelliler. Gencecik gencecik kadınlar, erkekler, emekliler, emekçiler, gençler. Savunulacak yer Saraçhane'deki bu bina kayyumun gelmesine karşı önünde yüzbinlerin duracağı yer Saraçhane Meydanı'ydı. Doğru olanı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Günü gelince günü gelince hep birlikte nasıl sokağa çıkma, toplanma, gösteri yasağını Tayyip Erdoğan'a, valiliğe, Emniyet Müdürlüğü'nün hukuksuz yasaklamalarına karşı 500 binle, 1 milyonla geri aldıysak ant olsun ki Taksim Meydanı'nı da geri alacağız. Bir yandan Tayyip Bey böbürlene böbürlene, otura otura salonlarda dura dura promptırlardan okuya okuya size bana meydan okuyor. Diyor ki yargıdan korkma yargıya saygılı ol yargı kararlarına uy. Bugün o dosyalardan birinde Ekrem Başkan'a iftira eden bir gizli tanık. Yalancı tanık, gizli tanık. Dün hep beraber bir tanesini yakalamıştık. Nasıldı? 2021'e kadar İBB'de çalışmış. Eski AKP döneminden o günden beri yok. Beş yıldır TeknoFest'i yapıyor. Türkiye 100 yıllık kampanyası yapıyor 18 bakanlıkla birden çalışıyor Ama İBB döneminde gördüler diye Nylon fatura ona da yazmışlardı Sabah 6'da onu da evden almışlardı Sabah 8'de Ali Erdoğan'ı arayıp Kendini serbest bıraktırmıştı Biz İletişim Başkanlığı'nın tek firması 4.5G. Dayı Bey'in her şeyi Türkiye yüzyılında kim yapacaksa İletişim Başkanlığı yayınlayacak deyip yayınlanan tek firma. Onu salmışlardı. Üstüne de şubeden serbest yazmışlardı.