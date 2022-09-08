Pazar günü İstanbul'da bu yollar kapalı

Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcu yüzme, koşu ve bisiklet etaplarında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Beykoz’da bu yıl 2'ncisi gerçekleşecek “İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu” dolayısıyla 11 Eylül Pazar günü ilçedeki bazı cadde ve yollar geçici süreyle trafiğe kapalı olacak.

05.00-10.30 ARASI KAPALI

Organizasyonun güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için ilçedeki bazı yollar 05.00-10.30 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Beykoz’da yarış günü saat 05.00- 09.30 arasında Küçüksu - Kavacık TEM bağlantı yolu

(Kavacık – Küçüksu geliş yönü) kapatılacak. Diğer yön (Küçüksu - Kavacık yönü) normal seyre devam edecek.

TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası Avrupa - Asya gidiş yönü 05.30-09.30 saatleri arasında kapatılacak. Diğer yön (Harp Akademileri - Kavacık yönü) normal seyre devam edecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa - Asya) saat 05.30- 09.30 arasında kapatılacak. Diğer yön (Asya - Avrupa) normal seyire devam edecek.

Saat 06.30-10.30 arasında ise Küçüksu - Körfez Cad. arası çift yön olarak araç trafiğine kapanacak.