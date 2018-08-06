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Son Dakika: Pepsi CEO'su Indra Nooyi istifa etti

Son dakika haberi... Pepsi CEO'su Indra Nooyi, 12 yılın ardından CEO görevinden ayrılacağını açıkladı. Ekim ayından itibaren görevini Ramon Laguarta'ya devredecek olan Indra Nooyi dünyanın en güçlü kadınları arasında gösteriliyor. 24 yıldır Pepsi'de çalışan Indra Nooyi, CEO'luk döneminde 35 milyar dolar gelirle aldığı şirketi 63 milyar dolara taşımayı başarmıştı

06.08.2018 - 15:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Pepsi CEO'su Indra Nooyi görevinden ayrılacağını açıkladı. 12 yıldır Pepsi'nin en üst düzey yöneticisi olan 62 yaşındaki Nooyi, görevinden ekim ayında ayrılacak ve CEO koltuğunu Ramon Laguarta alacak.

Indra Nooyi'nin yerini alacak olan Ramon Laguarta ise 53 yıllık PepsiCo tarihinin 6. CEO'su olacak. Barcelona doğumlu olan Laguarta son olarak Pepsi'nin Avrupa ve Sahra Altı Afrika bölümünün başındaydı. 22 yıl önce Pepsi'ye transfer olmadan önce lolipoplarıyla bilinen şekerlemeci Chupa Chups'ta görev yapıyordu.

Öte yandan, dünyanın en güçlü kadınlarından biri olarak gösterilen ve Pepsi'nin yurt dışı doğumlu ilk CEO'su olan Indra Nooyi, 2019 yılı başına kadar yönetim kurulundaki başkanlık görevini sürdürecek. 

Hindistan doğumlu olan Nooyi, Pepsi'nin ABD dışında doğan ilk tepe yöneticisi olmasının yanı sıra ilk kadın CEO'su olma özelliğini de taşıyordu. Nooyi, 2006 yılında 35 milyar dolar gelirle aldığı Pepsi grubunu geçen yıl 63 milyar dolara çıkararak rekor kırmıştı. 

TAZE AYAKLAR LAZIM

Nooyi, özellikle Lays, cheetos, ruffles gibi atıştırmalık ürünlerin bulunduğu Frito-Lay biriminin büyümesinde başrole sahipti. 62 yaşındaki Nooyi yaptığı veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

  • CEO olarak harika bir dönem geçirdim ancak bir dönemde arkanıza yaslamalı ve sistemli bir geçiş için sorumlulukla hareket etmeli, şirketin liderliği bir başkasına devretmelisiniz.

Nooyi, CEO olmanın güçlü ayaklar gerektirdiğini ve bayrak yarışında gibi olduğunu hissederek liderliği kendisinden daha taze ve gözü açık birinin gelip şirketin liderliğini almasını istediğini de vurguladı.

Nooyi, yerine Laguarta'nın Pepsi'nin güçlü pozisyonu ve başarısı için çok doğru bir isim olduğunu ve görev yaptığı süre boyunca önemli bir iş ortağı ve iyi bir arkadaş olduğunu söyledi.

Yale Üniversitesi'nden mezun olan Indra Nooyi, 1994 yılında Pepsi'nin New York şubesinde kurumsal strateji bölümünün başına geçmiş ve 2006 yılında ise CEO görevine terfi ettirilmişti. Nooyi, ABD'de S&P 500 listesinde yer alan şirketler arasında az sayıdaki kadın yöneticilerden biriydi. 

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