HABERTURK.COM

ABD ve Avrupa Birliği'nde koronavirüs önlemlerinin gevşemesi, ekonominin canlanması ve Çin'de azalan stoklarla birlikte artan talep sonrası petrol fiyatları istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Brent petrol vadelileri sabah saatlerinde dünkü kapanış fiyatının yüzde 0.4 üzerinde işlem gördü ve 15 Mart'tan bu yana ilk kez 70 doların üzerini gördü. Batı Teksas Petrolü de benzer yükselişle 67 dolara kadar çıktı. Petrol fiyatları böylece tarihi dip yaptığı 2020 Mart seviyesinin yüzde 250 üzerinde işlem görüyor.

ABD'nin New York eyaletinde aşılanan kişiler için açık alanlarda maske zorunluluğu kalkarken Florida, Teksas ve Georgia gibi büyük eyaletlerin de önlemleri gevşetmesi bekleniyor.

AB ülkelerinde başta Fransa ve İspanya olmak üzere aşılama oranı hızla yükselirken kısıtlamalar esnetiliyor, Portekiz ve Hollanda ise sınırlarını seyahate açmaya başladı. AB'den ayrılan İngiltere'de ise dört ay süren kapanmanın ardından ekonomi yeniden açıldı.

Asya cephesinde Hindistan ve Nepal gibi ülkelerde artan vakalar pandeminin yayılma endişelerini artırsa da Hindistan'da devlet rafinerilerinin benzin ve dizel satışları artmayı sürdürüyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin de ise nisan ayında 57.9 milyon ham petrol işlediği açıklanırken, ithalat ve iç üretime ek olarak stoklarından günde 280 bin varil daha fazla petrol işlediği verilere yansıdı

Petrol fiyatlarını yukarı çeken bir diğer gelişme ise ABD ve İran arasında görüşmelerin tekrar başlama ve Tahran'a olan yaptırımların kaldırılarak İran'ın petrol ihracatına devam etme beklentisi.

Bununla birlikte ABD Enerji Bakanlığı, 2021 yılı 2. çeyreği için fiyat tahminin 65 dolar/varil olarak açıklarken, yılın ikinci yarısında fiyatların 61 dolara inmesini öngörüyor.