Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılandığını, varılan ateşkesin eksiksiz uygulanmasının ve kalıcı ateşkes sağlanmasının beklendiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Türk Kara Kuvvetleri'nin, köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla ülkenin iftihar kaynağı olduğunu belirterek, 2 bin 234'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğüne vurgu yapan Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, arama tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, hafta boyunca sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 199 kişinin yakalandığını, 991 kişinin ise engellendiğini belirterek, "Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 880, engellenen kişi sayısı da 39 bin 970 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Hatay hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 72 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." bilgisini paylaştı. Suriye'deki harekat alanlarında sürdürülen "tünel imha" faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 168, Menbic bölgesinde ise 174 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini söyledi. Tuğamiral Aktürk, FETÖ ile mücadeleye ilişkin ise "Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir. Sadece bu yıl içerisinde 102 personel Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır. FETÖ ile mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilk günkü hassasiyetle devam edecektir." dedi.

İKİLİ İLİŞKİLER Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temasları hakkında bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti: "Sayın Bakanımız, NATO'nun gündemindeki konuların ele alındığı Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) oturumuna Cumhurbaşkanımıza refakaten katılım sağlamış, NATO Savunma Bakanları için düzenlenen çalışma yemeğine iştirak etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Romanya Cumhurbaşkanı ile Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda Başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelere katılmış, Savunma Kritik Hammadde Stoklarının Temini, Depolanması, Taşınması ve Yönetilmesi İçin Çok Uluslu İşbirliği Kapasitesinin Kurulması Projesi Niyet Mektubu ile Hollanda'yla ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir niyet mektubunu imzalamış ve bazı müttefik ve ortaklık ülkelerin savunma bakanları ile görüşmeler gerçekleştirmiştir." Tuğamiral Aktürk, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara da değinerek, "İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyor, varılan ateşkesin eksiksiz uygulanmasını ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz. Bölgede gerçek barış ve istikrarın tesisi için barışçıl yöntemler ile diplomatik çözüm arayışlarının esas alınması gerektiğini ve bu doğrultuda her türlü yapıcı diyalog ve girişimi desteklediğimizi vurguluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de de bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması için sürdürülebilir bir barış sürecinin başlatılmasının elzem olduğunu belirten Aktürk, "Bölgede istikrar ancak kalıcı ateşkes ve bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkündür." dedi. EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, harekat görevleriyle eş zamanlı olarak etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini pekiştirmek maksadıyla kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Tatbikatlara ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti: "Milli ve yabancı unsurların müşterek harekat yapma imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek ve kuvvetler arası karşılıklı desteği artırmak amacıyla 23 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Eğitimi'nin Seçkin Gözlemci Günü bugün icra edilmektedir. 23-27 Haziran tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kara, deniz ve hava unsurlarımız ile yer aldığımız Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı ile, 23-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Barış Muhafızı, 23 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da Anadolu-2025 Özel Kuvvet, 25-26 Haziran tarihleri arasında yerinden katılım ile Kaplan Pençesi I tatbikatları gerçekleştirilmektedir."

Aktürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20 gemi ile 20 liman ziyareti yapılacağını ve gemilerin halkın ziyaretine açık olacağını söyledi. Açık Semalar Anlaşması (ASA) kapsamında, Bosna Hersek hava sahasında gözlem uçuşu gerçekleştirildiğini belirten Aktürk, 28 Haziran'da ise "Odlotowe Suwalki Airshow 2025" çerçevesinde SOLOTÜRK tarafından Polonya'da gösteri uçuşu yapılacağını söyledi. DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü" kapsamında, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir'in 7 farklı bölgesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 13 helikopterin, 135 sorti yaparak 408 ton su attığını, bu çerçevede, 2025 yılında meydana gelen 14 ayrı bölgedeki orman yangınlarının söndürülmesinde Orman Genel Müdürlüğüne 25 helikopter ile 189 sorti yapılarak destek sağlandığını söyledi. MSB'ye bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 105 milimetreden 203 milimetreye kadar topçu sistemlerinde kullanılabilen Türkiye'nin ilk çok maksatlı tapasının, kalifiye edilerek seri üretime hazır hale geldiğinin bilgisini paylaşan Aktürk, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik su altı teknolojilerinin de geliştirileceği Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin 'Gülçin Yarımay Elektronik ve Gömülü Sistemler Araştırma ve Geliştirme Merkezi' (EGEM) 21 Haziran'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'te açılmıştır. Son olarak kuruluşundan bu yana ülkemizin milli gücü olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz; Ticaret Bakanlığımız tarafından, ihracat işlemlerini daha etkin ve hızlı biçimde yürütmesini sağlayacak ve dış pazarlarda rekabet gücünü artıracak 'Dış Ticaret Sermaye Şirketi' statüsüne alınmıştır." PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, "1 Temmuz'da başlayacak Milli Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 29 Temmuz'a kadar devam edecektir. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 1 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir." ifadelerini kullandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının "Askeralma Kanunu" gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatan Aktürk, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir." diye konuştu.

SORULAR VE YANITLAR Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında gündeme gelen NATO üyesi ülkelerin savunma harcamaları taahhütlerinde güncelleme yapılmasına ilişkin kararın sorulması üzerine kaynaklar, Türkiye'nin, savunma harcamaları taahhüdü kapsamında, halihazırda uygulanan yüzde 2'lik hedef kriterinin üzerinde olduğunu söyledi. Bakanlık kaynakları, şöyle devam etti: "Türkiye, İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip olarak NATO harekat ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasındadır. Kendisine tahsis edilen kabiliyet hedeflerinin tamamını karşılamış durumdadır. İlave olarak savunma bütçemizi artırmaya devam ediyor, savunma sanayimize ve araştırma geliştirme yeteneklerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz. Ayrıca, hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak, gemi, tank, insansız kara, deniz ve hava sistemleri, yeni nesil uçak gemisi ve firkateynlere yatırım yaparak silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeye ve savunma kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan NATO Washington Anlaşmasının 3'üncü maddesi gereği Silahlı Kuvvetlerimizi daima hazır bulunduruyoruz. Sorumlu ve güvenilir bir NATO üyesi olan Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sarsılmaz bir kararlığa sahiptir."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, NATO Zirvesi sırasında Hollandalı mevkidaşı ile imzaladığı niyet beyanının kapsamına ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Söz konusu niyet beyanı Lahey'de icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesi ile 24 Haziran'da imzalanmıştır. İki ülke Savunma Bakanları ve üst düzey görevlileri arasında karşılıklı ziyaretleri artırma, ilgili makamlar arasında savunma meseleleri üzerine müşterek danışmanlık, askeri politika görüşmeleri icra etme isteklerini beyan etmişlerdir." ifadelerini kullandı. İSRAİL İLE İRAN ÇATIŞMASI Bakanlık kaynakları, ateşkes kararı alınan İran ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı: "İran-İsrail-ABD ekseninde yaşanan çatışmalar barış, güvenlik ve istikrarı ciddi tehlikeye atmaktadır. İran'ın nükleer programına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülebilir. Nükleer tesislerin hedef alınması ve sonrasında meydana gelebilecek nükleer sızıntı bölge ülkeleri için hayati risktir. Taraflar arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını temenni ediyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Türkiye, uluslararası hukuk ve devletlerin egemenlik haklarına saygı çerçevesinde, çatışmaların durdurulması ve gerçek barışın tesisi için tüm taraflarla diyalog kanallarını açık tutmaktadır."

SURİYE'DE KİLİSEYE GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖR SALDIRISI Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin soruları da yanıtlayan kaynaklar, şunları anlattı: "Suriye’nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'ne 22 Haziran'da terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin toplumsal barışını ve birliğini hedef alan bu eylemi, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Suriye halkının yanındayız ve onlarla dayanışma içerisindeyiz. Tüm unsurlarıyla Suriye halkının saldırganlara ve Suriye'nin düşmanlarına karşı birlik içerisinde olması, onların provokasyonlarını boşa çıkarması oldukça önemlidir. DEAŞ ile mücadele için kurulacak harekat merkezinde görev yapacak personelimizi daha önce Suriye'ye göndermiştik. DEAŞ terör örgütüne karşı bölge ülkelerinin müşterek mücadele edebileceği bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde olduğu gibi Suriye'de de terör belasının sona ermesi için var gücümüzle işbirliğine devam edeceğiz. Suriye'de istikrarsızlık yaratmaya ve Suriye'yi yeniden kargaşaya sürüklemeye çalışanlara Suriye hükümeti müsaade etmeyecektir. Biz de onlara bu konuda gereken desteği vereceğiz."