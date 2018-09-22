İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takımımız, B Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin'i farklı devirdi!

İlk maçında Arjantin'i 63.-37'lik skorla mağlup eden Milliler, turnuvaya farklı galibiyetle başladı ve moral depoladı.

Santiago Martin Arena’da oynanan mücadeleye millilerimiz, Işıl Alben, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Bahar Çağlar ve Victoria Llorente’nin karşılıklı sayılarıyla başlayan mücadelede 5.dakikayı millilerimiz 14-8 önde geçti.

Atış yüzdelerinin düştüğü bölümde iki ekipte skor bulmakta zorlandı. İlk periyotu millilerimiz 19-11 önde tamamladı. İlk dakikası karşılıklı boş hücumlarla geçilen ikinci periyotun başında Olcay Çakır Turgut ve Tuğçe Canıtez’in sayılarıyla Ay-yıldızlılarımız 14 sayılık farkı yakaladı (25-11).Melisa Gretter’in basketiyle bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden Arjantin, hücumda yakaladığı ritimle skoru 27-20’ye getirdi. Ancak ilk yarıyı A Milli Kadın Takımımız 33-20 önde tamamladı.

Üçüncü periyota iyi başlayan Ay-yıldızlılarımız, Tilbe Şenyürek ve Ayşe Cora’nın üçer sayılık basketleriyle 23.dakikada 22 sayılık farkı yakaladı (42-20). Mola alan Arjantin karşısında ara sonrasında da hücumdaki üstünlüğünü sürdüren millilerimiz, 27.dakikada skoru 49-22’ye getirdi.

Rakibine kolay sayı şansı vermeyen ve 3.periyotta potasında sadece 4 sayı gören Ay-yıldızlılarımız, son 10 dakikalık bölüme de 51-24 üstün girdi. Karşılaşmanın final periyotunda da yakaladığı skor avantajıyla etkili oyununu sürdüren A Milli Kadın Takımımız, 35.dakikasını 57-28 üstün geçtiği mücadeleden 63-37 galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlılarımızın yer aldığı B Grubu'nda Avustralya, Arjantin ve Nijerya bulunuyor.

Toplam 16 takımın yer alacağı Dünya Kupası'nda, ülkeler dörderli 4 grupta yer alıyor. Gruplarında ilk sırada bulanan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarında 2 ve 3. sırayı alacak ekipler ise çeyrek finale yükselmek için eleme maçı oynayacak.

Grup maçları, 25 Eylül'de tamamlanacak. Çeyrek finale yükselebilmek için 2. tur maçları ise 26 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Dünya Kupası'nda çeyrek final 28 Eylül, yarı final 29 Eylül, üçüncülük ve final maçı ise 30 Eylül'de yapılacak.

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