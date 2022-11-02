"Babam kendisine yakışanı yaptı"

HABERTURK.COM / DHA

Çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer alan Rıza Akın, dün beyin kanaması geçirmişti. Akın, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Rıza Akın'a dair üzücü haberi ise oyuncu Menderes Samancılar duyurmuştu.

Samancılar, sosyal medya hesabından, "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda... Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" mesajını yayınlamıştı. HAYATINI KAYBETTİ Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavisi yoğun bakımda süren 65 yaşındaki Rıza Akın'dan acı haber geldi. Akın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kötü haberi ise yeniden Menderes Samancılar, "Canım kardeşimi kaybettik" sözleriyle Rıza Akın'ın sevenlerine duyurdu.

— Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) November 2, 2022 "ÇOK ÜZGÜNÜZ" 'Oyuncular Sendikası'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Değerli üyemiz Rıza Akın, hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. RIZA AKIN HAKKINDA Rıza Akın, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde, ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşınan Akın, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelleşti. 1969-1977 yılları arasında tiyatro yaşantısına ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdüren Rıza Akın, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı. Akın, 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa dönmüştü.

'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde Japon Miho Shimotashiro ile evlenmişti.

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2012 - Gözetleme Kulesi

2011 - Alev Alev

2011 - Tövbeler Tövbesi

2011 - Kılıç Günü

2010 - Samanyolu

2010 - Oğul

2010 - Saç

2009 - Masumlar

2009 - Neşeli Hayat