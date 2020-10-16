Sahte içkide 55 can kaybı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi nedeniyle İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Kırklareli, Tekirdağ ve Zonguldak'ta 55 kişi hayatını kaybetti.

Bugün Aydın'ın Yenipazar ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti. Yenipazar'da yaşayan Devrim Kara (43) ilçedeki hastaneye başvurmasının ardından Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Alkolden zehirlendiği değerlendirilen Kara, yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Kara'nın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de 12 Ekim'de İzmir'den sevk edilen bir kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmişti.

KIRKLARELİ'DE BİR GENÇ KADIN DA HAYATINI KAYBETTİ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de metil alkol zehirlenmesi sonrası hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, evinde rahatsızlanan Derya A. (24) Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahale sonrası sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Derya A, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Derya A. buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İŞ YERİNDE LİTRELİK SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ'da da, Rahatsızlanması sonrası 2 gün önce Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan A. (55) da, buradaki tedavisi sonrası Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Burhan A., müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Burhan A.'nın ardından bir ölüm haberi de Kapaklı ilçesinden geldi. Sanayideki iş yerinde rahatsızlanması sonrası 3 gün önce hastaneye kaldırılan Cüneyt K. (54) yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sahte içki nedeniyle zehirlendiği belirlenen Cüneyt K., tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Cüneyt K.'nin iş yerinde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 5 litrelik bidonda sahte alkol ele geçirilmişti.

UZMANDAN SAHTE ALKOL UYARI!

Mersin'de sahte alkol nedeniyle 6 kişinin ölmesinin ardından Kimya Mühendisleri İl Temsilcisi Emre Üresin vatandaşları bandrolsüz, açık ve ucuz alkol ürünlerini satın almamaları konusunda uyardı. Üresin, sahte alkol üretiminde, etil alkolün içine farklı tür kimyasal maddelerin karıştırılması nedeniyle ortaya ağır bir zehirlenme tablosu çıktığını söyledi.

'DEZENFEKTAN OLARAK KULLANILAN ETİL ALDEN YAPIYORLAR'

Zehirlenmelerin dezenfektan olarak kullanılan etil alkolün içine aroma katılarak, içki haline getirilmesinden kaynaklı yaşandığını belirten Üresin, "Alkol ürünlerinin içinde bulunmaması gereken kimyasalların bulunması, zehirlenmelere ve ölümlere neden oldu. Bunu bir insanın anlaması imkansız. Bu ancak laboratuvarda yapılacak testlerle belli olabilir. Çünkü etil alkol, metil alkol ve dezenfektanlar yapı itibariyle renksiz, berrak sıvı şeklindedir" diye konuştu.

'GÜVENİLİR YERDEN ALIN'

Bandrolsüz, bilinmedik, fiyatı normalden ucuz alkol ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğini kaydeden Üresin, "Sahte alkolde doz arttıkça zarar büyür. İlk başta sinir sistemini etki eder. İshal, kusma, körlük, bilinç bulanıklığı ve solunum sisteminde sıkıntılara yok açar. Felce hatta ölüme kadar gider. Alkol ürünlerinin satışı ülkemizde kontrol altında ve vatandaşlar bandrollü yerden alkol almalı. Asla bilinmedik, fiyatı normalden düşük olan alkollere yönelmemeleri lazım" dedi.

'DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ KONTROL ALTINA ALINMALI'

Alkolün içine karıştırılan dezenfektan maddesinin denetlenmesi gerektiğini kaydeden Üresin şunları söyledi: "Etil ve metil alkolün denetimlerini şu anda ülkemizde iki kurum yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı. Ama şu anda piyasada dezenfektanlar da bu iş için kullanılmaya başlandı. Bunların da Sağlık Bakanlığı tarafından mutlaka denetlenmesi ve kontrol altına alınması gerekli."

İSTANBUL'DA 1647 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Sahte alkol ölümlerinin ardından yurt genelinde başlatılan operasyonlar ise sürüyor. İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonunda 1647 litre sahte içki ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmasında, Esenyurt'ta D.T. isimli bir kişi tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde D.T.'nin sahte içkileri sattığı iş yeri adresi belirlendi. Ekipler, belirledikleri adrese baskın düzenledi.

İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda çeşitli yerlere zulalanmış halde 625 litre sahte rakı, 547 litre sahte votka, 475 litre viski olmak üzere toplam 1647 litre sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirilirken, iş yeri sahibi D.T. gözaltına alındı. Şüpheli D.T'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenmesi, bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları uyarısında bulundu.

ÜZERİNDEN ÇIKINCA LİTRELERCE ELE GEÇİRİLDİ

İzmir'in Bornova ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi 5329 sokak üzerinde devriye gezerken bir kişiden şüphelendi. Ö.U. olduğu öğrenilen kişiyi durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında iki pet şişeye doldurulmuş sahte içki buldu. Bunun üzerine Ö.U., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ö.U. emniyetteki ifadesinde, sahte içkiyi 5239 sokaktaki bir evden 30 liraya aldığını itiraf etti.

Harekete geçen polis, söz konusu adrese saat 21.30 sıralarında baskın düzenledi. Yapılan baskında A.T. ve F.A.'yı gözaltına alırken, evde yapılan aramada çok sayıda pet şişeye ve iki bidona doldurulmuş toplam 115 litre sahte içki, bidonlara doldurulmuş 85 litre etil alkol, alkol yapımında kullanıldığı belirlenen elektronik alet, 3 likit tankı, laboratuvar tipi cam tüp, fiber fıçı, sıvı gıda renklendiricisi ve çok sayıda boş pet şişe bulundu. Polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, F.A., A.T. ve Ö.U. emniyete götürüldü.

SAMANLARIN ARASINA GİZLENMİŞ 2 TON SAHTE ŞARAP

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte şarap ele geçirilirken 1 kişi ise gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde sahte içki üretenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda bir ihbarı değerlendiren ekipler, ilçede bulunan bir çiftlik evinde arama yaptı. Yapılan aramada samanların arasına gizlenmiş halde 2 ton sahte şarap ele geçirildi.

Öte yandan, ekipler tarafından 3 farklı iş yerinde yapılan aramalarda 35.5 litre sahte şarap, 15 litre sahte rakı, 3 adet sahte bandrollü rakı, 2 adet bandrolsüz viski, bir miktar etil alkol ve 480 adet kıyılmış tütün sarılı makaron ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

AYDIN'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, sahte içki ürettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Acarlar Mahallesi'ndeki iki ayrı evde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerinde 100 litre etil alkol ve 30 litre sahte rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÇEŞME'DE 28 ŞİŞE ELE GEÇİRİLDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir markette sahte içki yapımında kullanılan 28 şişe etil alkol ele geçirildi.

Çeşme Kaymakamlığının talimatı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede içki satışı yapan marketlerde denetim yaptı. Bir marketteki denetimde sahte içki yapımında kullanılan 28 şişe etil alkol ele geçirildi. Market sahibine para cezası verildiği ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

BALIKESİR'DE 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, kaçak ve bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli H.Ö'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. Söz konusu adreste farklı türlerde imal edilmiş bir miktar sahte ve bandrolsüz kaçak içki, kaçak sigara ve 1 av tüfeği ile 20 fişek ele geçirildi. Şüpheli H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA 2 KİŞİ YAKALANDI

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, Orhangazi ilçesinde sahte içki yaparak piyasaya süreceği öğrenilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Gemiç Mahallesi'ndeki M.G. ve Yeniköy Mahallesi'ndeki A.Ö'ye ait evlerde yapılan aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan 1250 litre fermente alkol, çeşitli marka ve türlerde sahte içkiler ve şişeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

MUĞLA'DA 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki adrese düzenlenen operasyonda, 44 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'DA 1 TUTUKLAMA

Aydın'ın Çine ve İncirliova ilçesinde, polis ile jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 179 litre sahte rakı, 54 litre sahte viski, 235 litre etil alkol ve 3 litre anason ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çine'nin Akçaova Mahallesinde jandarma, İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde ise polis, kaçak ve sahte içki üreten kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 179 litre sahte rakı, 54 litre sahte viski, 235 litre etil alkol ve 3 litre anason ele geçirdi. Sahte içkiyle ilgili Çine'de 1, İncirliova'da ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden G.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.