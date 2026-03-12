Sakarya’da takiple durdurulan cipten 6 kaçak göçmen çıktı, sürücü tutuklandı
Sakarya'da göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmada polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan cip takibe alındı. Durdurulan araçta 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, sürücü tutuklandı. Göçmenler sınır dışı edilirken sürücüye 310 bin 211 lira idari para cezası uygulandı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan sürücünün cipi, takip sonucu durduruldu. Araçta yakalanan 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen sınır dışı edilirken, sürücü tutuklandı.
BİR CİP TAKİBE ALINDI
DHA'daki habere göre; Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir cip takibe alındı.
6 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araç takip sonucu durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLDİ
Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildikten sonra sınır dışı edildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin gözaltına alınan sürücü A. A. (24) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
ARAÇ 120 TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
A.A.’ya ayrıca, 310 bin 211 TL idari para cezası uygulanırken, araç da 120 gün trafikten menedildi.