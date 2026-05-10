Samsun'da devrilen ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti
Samsun'da 61 yaşındaki Sadık Etli ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Etli'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 09:28
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan 61 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
AĞACIN ALTINDA KALDI
İHA'daki habere göre olay; Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Etli (61) bölgede ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadık Etli’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
