        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Sapanca Gölü'nün seviyesi yağışların etkisiyle kritik eşikten kurtuldu | Son dakika haberleri

        Sapanca Gölü'nün seviyesi yağışların etkisiyle kritik eşikten kurtuldu

        Son dönemde Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışlar, Sapanca Gölü'nü doldurdu. Göldeki su seviyesi geçen yıl temmuzdan bu yana ilk kez 30 metre olan kritik kotu geçerek 9 Mayıs itibarıyla 30,04 metre ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 12:51 Güncelleme:
        Sapanca Gölü kritik seviyeyi aştı
        Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesi, son günlerde etkili olan yağışların ardından kritik eşiği aşarak 30,04 metreye yükseldi.

        Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan göl, kuraklık, yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerden olumsuz etkilendi.

        Son dönemlerde tarihindeki en düşük su seviyelerini gören gölde doluluk, kentte etkili olan yağışlar ve alternatif su kaynaklarıyla beslenmesi sonucu arttı.

        Göldeki su seviyesi geçen yıl temmuzdan bu yana ilk kez 30 metre olan kritik kotu geçerek 9 Mayıs itibarıyla 30,04 metre ölçüldü.

        "GÖLÜN ESKİ DOĞAL GÜZELLİĞİNE KAVUŞMASINA GARET EDİYORUZ"

        Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, AA muhabirine, Sapanca Gölü'nün kentin ve komşu il Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının bir kısmını karşılaması bakımından önemli olduğunu söyledi.

        Göldeki su seviyesinin 24 Temmuz 2025'te 30 metre kotunun altına düştüğünü ve o zamandan bu yana kritik eşiği aşamadığını belirten Sakallıoğlu, şöyle devam etti:

        "Yağışlarla 30 metre kotuna tekrar çıkmış olduk. Yağışların etkisiyle Sapanca Gölü'nü korumak için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Alemdar'ın öncülüğünde ve desteğiyle alternatif kaynak sularını Sapanca Gölü'ne aktararak buradaki su seviyesini artırmaya gayret ettik. Başta Akçay Deresi'nden Sakarya Nehri'ne akan suyu Sarp Deresi üzerinden Sapanca Gölü'ne ilettik. Etraftaki su kaynaklarını da göle aktarıp göl seviyesini hızlı şekilde artırarak gölün eski doğal güzelliğine kavuşmasına gayret ediyoruz."

        Sakallıoğlu, su seviyesinin yükselmesinin gölün ekolojik olarak bir nebze rahatlamasını sağladığını kaydetti. Şu anki 30 metre seviyesinin gölün ekolojik devamlılığı açısından yeterli olmadığını dile getiren Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü'ndeki seviyeyi korumak için tasarruflu su kullanmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde ilave yağışlarla daha yüksek seviyeleri görmeyi, gölü eski güzel günlerine kavuşturmayı arzu ediyoruz. Göl 28,40 metre kotuna kadar düşmüştü, şu anda 30 metre kotuna ulaştık. Yağışlarla önümüzdeki yaz ilimizde herhangi bir su kesintisi yaşanmaması için tedbirler alıyoruz." diye konuştu.

