İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 3 büyük kentte son durum!

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.
İKİNCİ DEFA SANDIĞA GİTTİK
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürdü. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı.
ÜÇ BÜYÜK KENTTE SONUÇLAR
İşte 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de sandığa yansıyan sonuçlar...
ANKARA 14 Mayıs - 28 Mayıs
Kılıçdaroğlu % 47.3 - 51.2
Erdoğan % 46.0 - 48.8
Oğan % 6.3 - 0
İSTANBUL 14 Mayıs - 28 Mayıs
Kılıçdaroğlu % 48.5 - 51.7
Erdoğan % 46.7 - 48.3
Oğan % 4.5 - 0
İZMİR 14 Mayıs - 28 Mayıs
Kılıçdaroğlu % 63.3 - 67.1
Erdoğan % 31.4 - 32.9
Oğan % 4.7 - 0
28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
YORUMLAR