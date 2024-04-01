Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Şile Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: İstanbul Şile Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Şile Yerel Seçim sonuçları 31 Mart: İstanbul Şile Belediye Başkanı kim oldu?

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart tarihinde oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından sona erdi. Oy verme işlemlerinin sona ermesiyle Türkiye genelinde oy sayım süreci başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre, İstanbul Şile Belediye Başkanı belli oldu. İşte yerel seçim sonuçları ile İstanbul Şile Belediye Başkanı kim oldu sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 02:01 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        31 Mart Pazar günü tamamlanan yerel seçimlerin ardından, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanları belli olmaya başladı. Bu kapsamda İstanbul ilinde ikamet edenler, "İstanbul Şile Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte yerel seçim sonuçlarına göre, İstanbul Şile Belediye Başkanı...

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR KABADAYI OLDU!

        Anadolu Ajansı verilerine göre saat 01.50 itibarıyla sandıkların yüzde yüzü açıldı

        Resmi olmayan verilere göre Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı oldu.

        CHP adayı Özgür Kabadayı, oyların yüzde 51.91'ini aldı.

        ŞİLE SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

        49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

        İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

        4

        YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 HABERTURK.COM’DA

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı, 17:00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi.

        Seçim sonuçlarını, adaylarını, hangi partinin hangi ilde ne kadar oy aldığını Haberturk.com seçim sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Murat Kurum'dan açıklamalar
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Hangi ünlü belediye başkanı oluyor?
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?