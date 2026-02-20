Canlı
        Şişli'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Şişli'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        İstanbul'da 9 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının kebapçının bacasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 10:54 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:54
        Şişli'de 9 katlı binada yangın!
        Şişli'de, 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

        AA'nın haberine göre; İstanbul'un Şişli ilçesinde 9 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Polis, caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

        YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        KEBAPÇININ BACASINDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

        Binanın giriş katında bulunan bir kebapçının bacasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın nedeniyle caddede aksayan trafik akışı normale döndü.

