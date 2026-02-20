Şişli'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da 9 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının kebapçının bacasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor
Şişli'de, 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI
AA'nın haberine göre; İstanbul'un Şişli ilçesinde 9 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Polis, caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
KEBAPÇININ BACASINDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR
Binanın giriş katında bulunan bir kebapçının bacasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın nedeniyle caddede aksayan trafik akışı normale döndü.