Şemsi Paşa Camii'ne neden Kuşkonmaz Camii denildi? Oruç Baba'nın hikayesi ve günün yemeği

Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nde Mimar Sinan'ın eserlerini "Usta'nın İzinde" başlığıyla anlatırken İstanbul'un Ramazan esintili mekanlarına bizi götürüyor. Tabii bunu yaparken eski ramazanlar ve eski sofralardaki yemekler de videonun tadı tuzu oluyor...