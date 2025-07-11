Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı!
Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftanın programı açıklandı. 2025-2026 sezonu 8 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk 2 haftasının maç programı açıklandı. Ligin açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, 8 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK’nın konuğu olacak.
Fenerbahçe ise ligin ilk mücadelesinde 9 Ağustos Cumartesi günü sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.
Beşiktaş ise 10 Ağustos Pazar günü Kayserispor deplasmanına çıkacak.
Süper Lig’de ilk 2 haftanın programı şöyle:
1’İNCİ HAFTA
8 AĞUSTOS CUMA
21.30 Gaziantep FK – Galatasaray
9 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Samsunspor – Gençlerbirliği
21.30 Antalyaspor – Kasımpaşa
21.30 Fenerbahçe – Alanyaspor
10 AĞUSTOS PAZAR
19.00 Eyüpspor – Konyaspor
19.00 Çaykur Rizespor – Göztepe
21.30 Fatih Karagümrük – Başakşehir FK
21.30 Kayserispor – Beşiktaş
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Trabzonspor – Kocaelispor
2’NCİ HAFTA
15 AĞUSTOS CUMA
21.30 Galatasaray – Fatih Karagümrük
16 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Kocaelispor - Samsunspor
21.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor
21.30 Göztepe – Fenerbahçe
17 AĞUSTOS PAZAR
19.00 Konyaspor – Gaziantep FK
19.00 Gençlerbirliği – Antalyaspor
21.30 Başakşehir FK – Kayserispor
21.30 Beşiktaş – Eyüpspor
18 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor