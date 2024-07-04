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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 4 Temmuz 2024! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Temmuz 2024 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişiyle devam ediyor. Şans oyunu tutkunları sonuçların açıklanmasının ardından Süper Loto'da kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Şansını deneyenler için Süper Loto sonuçlarını haberimizde derledik. İşte 4 Temmuz 2024 Perşembe Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 18:29 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:19
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        Süper Loto sonuçları açıklandı
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        Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında düzenlenen Süper Loto sonuçları saat 21.30'da açıklandı. Şans oyunu tutkunları 4 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen haftanın ikinci Süper Loto çekilişinde kazandıran numaraları mercek altına aldı. İşte 4 Temmuz 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

        4 TEMMUZ 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        1 - 16 - 27 - 29 - 36 - 45

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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