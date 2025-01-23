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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Merkez Bankası Ocak faiz kararı ne oldu, faiz düştü mü, sabit mi kaldı?

        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB Ocak faiz kararı ne oldu?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak faiz kararını açıkladı. PPK, beklentilere paralel bir karar verdi. Peki, TCMB Ocak faiz kararı ne oldu, faiz düştü mü sabit mi kaldı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 14:00 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:16
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak faiz kararını açıkladı. Yılın ilk faiz kararı, piyasanın beklentisi doğrultusunda gerçekleşti. Peki, TCMB Ocak faiz kararı ne oldu, faiz düştü mü sabit mi kaldı? İşte, TCMB Ocak faiz kararı...

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        MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?

        Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirilmesine karar vermiştir.

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        ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

        AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla yapılmıştı.

        Beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini beklediklerini ifade etmişti.

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        MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Aralık ayında yapılan faiz toplantısı sonrasında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti.

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