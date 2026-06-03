Tebligatla öğrendi! Avukat Tolga Şirin CHP'deki görevinden azledildi
Avukat Tolga Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından vekillikten azledildiğini açıkladı. Şirin, kararın kendisine aldığı tebligatla duyurulduğunu bildirdi
Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:58 Güncelleme:
Avukat Tolga Şirin, avukatı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından vekillikten azledildiğini aldığı tebligatla öğrendiğini açıkladı.
ANKA'da yer alan habere göre; Avukat Tolga Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce aldığım tebligatla, avukatı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin beni vekillikten azlettiğini öğrenmiş bulunuyorum. Nezaket, bu keyfiyetin tarafıma önceden ve doğrudan bildirilmesini gerektirirdi. Vaka, kamusal olduğu için kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.
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