        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tekirdağ’da çöp topladığı sırada kamyonun altında can verdi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ’da çöp topladığı sırada kamyonun altında can verdi

        Tekirdağ'da çöp topladığı sırada kamyonun altında kalan 59 yaşındaki Hacer Cidem, kamyonun altında kaldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Çöp toplarken kamyonun altında can verdi
        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyonun altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

        KAMYONUN ALTINDA KALDI

        İHA'daki habere göre kaza; Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde çöp topladığı öğrenilen Hacer Cidem (59), seyir halinde olan ve S.K. yönetimindeki kamyonun altında kaldı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEMELERDE BULUNULDU

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Hacer Cidem'in cenazesi otopsi işlemleri için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

