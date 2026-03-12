Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyonun altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

İHA'daki habere göre kaza; Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde çöp topladığı öğrenilen Hacer Cidem (59), seyir halinde olan ve S.K. yönetimindeki kamyonun altında kaldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEMELERDE BULUNULDU

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Hacer Cidem'in cenazesi otopsi işlemleri için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.