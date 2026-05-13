        Trabzon merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

        Trabzon merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

        Trabzon merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı, kiralık banka hesapları üzerinden yaklaşık 500 milyon liralık para hareketliliği sağladığı ve suç gelirlerinin bir kısmını kripto para borsalarına aktardığı tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 15:57
        5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

        Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli hırsızlık" suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda, Trabzon'da ikamet eden bir şüphelinin banka hesaplarını kiraladığı ve bunları Türkiye genelinde bu suçları işleyen şüphelilere satarak haksız menfaat ve dolandırıcılık ağı oluşturduğu belirlendi.

        Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yomra Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek mal ve hizmet satın almak isteyen vatandaşlar ile yabancı veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM numaraları üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.

        Mağdurları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri, ödeme alındıktan sonra iletişim hatlarını ve hesapları kapattıkları anlaşılan şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira hareketlilik tespit edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.

        Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt'te belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

        Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

