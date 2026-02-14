Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Melih Aldemir olacak.

Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.