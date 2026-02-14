Canlı
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

        Giriş: 14.02.2026 - 12:09 Güncelleme: 14.02.2026 - 12:31
        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Melih Aldemir olacak.

        Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

        Öldürülmeden önce yaptığı yardım işaretiyle gündeme gelmişti

        Tokat'ta 'uluslararası yardım işareti' ile gündeme gelen kadın cinayeti davasına devam edildi, kaza süsü verilerek öldürülen kadının acılı baba duruşmada "Çocuğumu geri getirsinler" diyerek isyan etti. (İHA)

