Son dakika transfer gelişmesi! Anderson Talisca için sürpriz iddia

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca için sürpriz bir iddia geldi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde Anderson Talisca'nın Barcelona'ya önerildiği ve Al-Nassr'ın forvet hattına yaptığı takviyelerden dolayı Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırabileceği ifade edildi.

3 Şurada Paylaş!









Haberde, Barcelona'nın önceliğinin Joao Cancelo olduğu ve hücum hattına yapılacak takviyenin ikinci planda olduğuna dikkat çekilirken Katalan ekibinin Paris Saint Germain'e Transfer olan Ousmane Dembele'nin yerine bir transfer yapmak istediği aktarıldı.