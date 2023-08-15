Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika transfer haberi... Beşiktaş Milot Rashica ile anlaştı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Milot Rashica ile anlaştı!

        Beşiktaş, transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da listesinde yer alan Milot Rashica ile anlaşmaya vardı. Kosovalı sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş'a imza atmak üzere bu gece İstanbul'a geleceği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

        2

        Siyah-beyazlılar, ismi Galatasaray'la da anılan Milot Rashica'yı kadrosuna katıyor.

        3

        Beşiktaş yönetiminin, Kosovalı sağ kanat oyuncusu için Norwich City ile 5 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi.

        4

        Siyah-beyazlılar Rashica ile de 4 yıllık anlaşmaya varırken, yıldız futbolcunun gece 01.00'de İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

        5

        Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 30 resmi maça çıkarken, 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

        6
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali