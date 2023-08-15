Beşiktaş Milot Rashica ile anlaştı!
Beşiktaş, transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da listesinde yer alan Milot Rashica ile anlaşmaya vardı. Kosovalı sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş'a imza atmak üzere bu gece İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, ismi Galatasaray'la da anılan Milot Rashica'yı kadrosuna katıyor.
Beşiktaş yönetiminin, Kosovalı sağ kanat oyuncusu için Norwich City ile 5 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi.
Siyah-beyazlılar Rashica ile de 4 yıllık anlaşmaya varırken, yıldız futbolcunun gece 01.00'de İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 30 resmi maça çıkarken, 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.