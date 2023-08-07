Galatasaraylı Olimpiu Morutan'a sürpriz talip!
Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Olimpiu Morutan'a sürpriz bir talip çıktı.
Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosuna alınmayan Olimpiu Morutan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Avrupa'dan birkaç kulübün radarında olan Rumen futbolcu için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Azerbayan temsilcisi Neftçi Bakü, Morutan'a talip oldu.
Neftçi'nin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ
Morutan'ı kadrosuna katmak isteyen Neftçi Bakü, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
İTALYA'DAN 3 KULÜP İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekibi Pisa'da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Morutan'la İtalyan ekipleri Bari, Palermo ve Sampdoria'nın da ilgilendiği belirtildi.