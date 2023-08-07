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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı Olimpiu Morutan'a Neftçi Bakü talip oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaraylı Olimpiu Morutan'a sürpriz talip!

        Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Olimpiu Morutan'a sürpriz bir talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 20:27
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        Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosuna alınmayan Olimpiu Morutan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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        Avrupa'dan birkaç kulübün radarında olan Rumen futbolcu için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

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        İtalyan basınında yer alan habere göre; Azerbayan temsilcisi Neftçi Bakü, Morutan'a talip oldu.

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        Neftçi'nin, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

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        BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

        Morutan'ı kadrosuna katmak isteyen Neftçi Bakü, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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        İTALYA'DAN 3 KULÜP İSTİYOR

        Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekibi Pisa'da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Morutan'la İtalyan ekipleri Bari, Palermo ve Sampdoria'nın da ilgilendiği belirtildi.

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        Morutan geçen sezon Pisa formasıyla 36 resmi maçta 6 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

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        Galatasaray'ın 2021 yılında kadrosuna kattığı Rumen futbolcunun sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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