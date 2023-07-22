Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor! Tam 7 isim

Szymanski, Becao, Kent, Djiku, Tadic, Umut ve Dzeko transferleriyle adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi.

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Valencia, Bruma, Berisha ve Arda Güler'in ardından sarı-lacivertlilere veda eden bir diğer isim Szalai oldu.