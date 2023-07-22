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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor! Tam 7 isim - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor! Tam 7 isim

        Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapor doğrultusunda birçok daha ayrılık gerçekleşecek. İşte yaşanan son gelişmeler

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 16:22
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        Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor.

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        Szymanski, Becao, Kent, Djiku, Tadic, Umut ve Dzeko transferleriyle adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi.

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        Valencia, Bruma, Berisha ve Arda Güler'in ardından sarı-lacivertlilere veda eden bir diğer isim Szalai oldu.

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        Alman ekibi Hoffenheim ile anlaşmaya varan Macar oyuncunun transferinin ardından kasaya 15 milyon Euro daha girmesi hedefleniyor.

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        Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapor doğrultusunda birçok daha ayrılık gerçekleşecek. Kartal'ın raporu sonrası takımdan ayrılması beklenen isimler şöyle:

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        Joao Pedro

        7

        Diego Rossi

        8

        Nazım Sangare

        9

        Gustavo Henrique

        10

        Serdar Dursun

        11

        Miguel Crespo

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        Öte yandan Altay Bayındır'ın da 6 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi var. Oyuncunun ikna edilmesi halinde takımdan ayrılması gündemde...

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        TRANSFERDE SON DURUM

        Hırvat kaleci Livakovic için transfer görüşmeleri devam ediyor.

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        Zaha'nın ise Crystal Palace'da kalması yüksek ihtimal. Fenerbahçe beklemede.

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        Mert Müldür'de ise sarı lacivertliler bonservis bedelini düşürmek için çalışıyor. Transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

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