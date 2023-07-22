Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor! Tam 7 isim
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapor doğrultusunda birçok daha ayrılık gerçekleşecek. İşte yaşanan son gelişmeler
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor.
Szymanski, Becao, Kent, Djiku, Tadic, Umut ve Dzeko transferleriyle adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi.
Valencia, Bruma, Berisha ve Arda Güler'in ardından sarı-lacivertlilere veda eden bir diğer isim Szalai oldu.
Alman ekibi Hoffenheim ile anlaşmaya varan Macar oyuncunun transferinin ardından kasaya 15 milyon Euro daha girmesi hedefleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapor doğrultusunda birçok daha ayrılık gerçekleşecek. Kartal'ın raporu sonrası takımdan ayrılması beklenen isimler şöyle:
Joao Pedro
Diego Rossi
Nazım Sangare
Gustavo Henrique
Serdar Dursun
Miguel Crespo
Öte yandan Altay Bayındır'ın da 6 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi var. Oyuncunun ikna edilmesi halinde takımdan ayrılması gündemde...
TRANSFERDE SON DURUM
Hırvat kaleci Livakovic için transfer görüşmeleri devam ediyor.
Zaha'nın ise Crystal Palace'da kalması yüksek ihtimal. Fenerbahçe beklemede.
Mert Müldür'de ise sarı lacivertliler bonservis bedelini düşürmek için çalışıyor. Transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.